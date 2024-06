PEKING (dpa-AFX) - Die chinesische Notenbank hat ihre massiven Goldkäufe der vergangenen Monate im Mai nicht fortgesetzt. Die Goldreserve des Landes stagnierte im Mai, wie aus Daten der Notenbank hervorgeht, die am Freitag veröffentlicht wurden. Damit hat China erstmals seit Oktober 2022 die Goldreserven nicht aufgestockt. Zuletzt waren die Käufe der Zentralbank ein wesentlicher Treiber bei der Rekordjagd am Goldmarkt.

Der Goldpreis reagierte zum Wochenschluss mit deutlichen Kursverlusten auf die Meldung aus China. Am Vormittag geriet die Notierung an der Börse in London unter Verkaufsdruck. Der Preis für eine Feinunze fiel um 32 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) auf 2343 Dollar.