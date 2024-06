"Da wir uns der US-Wahl nähern, erwarte ich, dass im Falle eines Sieges von Trump bis zum Jahresende die Marke von 100.000 US-Dollar und dann 150.000 US-Dollar erreicht werden", so Geoff Kendrick, Leiter der Abteilung für digitale Vermögenswerte bei Standard Chartered, über Bitcoin.

Seit börsengehandelte Bitcoin-Fonds zu Beginn des Jahres in den USA eingeführt wurden, hat das Interesse an Kryptowährungen in Washington spürbar zugenommen und zieht parteiübergreifende Aufmerksamkeit auf sich. Obwohl die USA historisch eine eher kritische Haltung gegenüber Kryptowährungen eingenommen haben, beginnen Gesetzgeber nun vermehrt zu hinterfragen, wie lange diese Haltung noch aufrechterhalten werden kann oder sollte.

Nach dem US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag „wird der nächste große Treiber für Bitcoin dann die US-Wahl sein“, fügte er hinzu. "Die Biden-Administration zeigte sich kürzlich pragmatisch, als sie die Ether-ETFs genehmigte, aber anschließend legte Biden sein Veto gegen die Bemühungen zur Aufhebung des SAB 121 ein. Trump ist also immer noch [Krypto]freundlicher als Biden."

SAB 121 bezieht sich auf eine Bilanzierungsrichtlinie der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC), die Banken dazu zwingt, digitale Vermögenswerte als Verbindlichkeiten in ihren Büchern zu behandeln.

Bitcoin könnte über das kommende Wochenende einen neuen Rekord erreichen, wenn der Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag positiv ausfällt, so Kendrick weiter. Das würde den Weg für 80.000 US-Dollar später in diesem Monat ebnen.

Auch am Optionsmarkt gehen viele Spekulanten davon aus, dass Bitcoin noch in diesem Monat das Allzeithoch vom März übertreffen wird, unterstützt durch die ETF-Nachfrage und die Erwartung, dass Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve bevorstehen.

"Es gab massive Zuflüsse in Bitcoin-Spot-ETFs", schreibt Sean Farrell, Leiter der Digital-Asset-Strategie bei Fundstrat Global Advisors, in einer Notiz. Und weiter: "Die makroökonomischen Faktoren sprechen weiterhin für Kryptowährungen, da sich das Wirtschaftswachstum in einem nicht rezessiven Tempo verlangsamt und die Anzeichen einer Disinflation anhalten."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

