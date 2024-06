Seite 2 ► Seite 1 von 2

Region Innsbruck (ots) - Veranstaltungskalender Sommer 2024 mit Vielfalt undAbwechslung für Einheimische und GästeDer Mai in der Region Innsbruck stand heuer ganz im Zeichen herausragenderVeranstaltungen: So sorgten etwa das adidas TERREX Innsbruck Alpine TrailrunFestival, das Journalismusfest Innsbruck, das Tango-Festival La Locura, dieInnsbruck International Biennial of the Arts und die Sport Austria Finals fürein abwechslungsreiches Eventprogramm. Mit Blick auf den Sommer präsentiert dieRegion Innsbruck eine Fülle weiterer Highlights für Bewohner:innen und Gäste ausnah und fern: Crankworx Innsbruck, der IFSC Kletterweltcup, die Tour of Austria,die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, die Innsbrucker Promadenkonzerte unddie Tiroler Volksschauspiele versprechen ein fesselndes Eventprogramm für alleInteressensgebiete."Bis die Hauptsaison startet, versuchen wir gezielt Veranstaltungen zuunterstützten, die Nächtigungen in der Region fördern", betont Barbara Plattner, Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus, die Bedeutung von Veranstaltungen.Ein Beispiel dafür ist das adidas TERREX Innsbruck Alpine Trailrun Festival(IATF), das vom 2. bis 4. Mai stattfand und Athlet:innen aus über 65 Nationenanlockte. Die 5.000 Läufer:innen sorgten dabei nicht nur für einenTeilnehmer:innenrekord, sondern trugen maßgeblich zur Belebung des regionalenÜbernachtungswesens sowie zur Erhöhung der regionalen Wertschöpfung bei. Auchdas Tango-Festival La Locura und das Journalismusfest Innsbruck, die beide amgleichen Wochenende wie das IATF über die Bühne gingen, zählen zu jenenmehrtätigen nächtigungsbringenden Veranstaltungen in der Vorsaison. Vor allemdas Journalismusfest Innsbruck bot neben einem vielfältigen Angebot einePlattform für internationale Fachleute, Partner und Sponsoren, um sich in eineminspirierenden Umfeld auszutauschen und zu vernetzen.Die Innsbruck International Biennial of the Arts, die zeitgenössische Kunst ausaller Welt präsentiert, war ein kulturelles Highlight im Frühjahr 2024. Miteinem Veranstaltungszeitraum von über drei Wochen (3. bis 26. Mai) und einerVielzahl an Events an mehreren Orten leistet sie einen wichtigen Beitrag zurFörderung der Kunstszene in der Region. Ebenfalls gleich mehrereVeranstaltungslocations bespielten die Sport Austria Finals 2024, die vom 29.Mai bis 2. Juni erstmals in Innsbruck stattgefunden haben: Vom Bergisel über dasKletterzentrum Innsbruck und die Olympiaworld bis zum Landestheatervorplatzwurden in 42 Sportarten die österreichischen (Staats)-Meister:innen ermittelt.Dabei waren an den fünf Wettkampftagen mehr als 6.500 Athlet:innen aus 31