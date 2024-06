Köln (ots) -



- Atradius: "Wirtschaftsstandort in ausgewachsenem Formtief."

- Branchen unter Druck, mehr Insolvenzen und Liquiditätsprobleme



Wenn am 14. Juni die UEFA-Europameisterschaft 2024 beginnt, hofft ganz

Fußball-Deutschland auf ein Sommermärchen 2.0. Auch die heimische Wirtschaft

hofft - darauf, dass die EM die lahmende Konjunktur ankurbelt. "Während unsere

Nationalmannschaft nach der zumeist erfolgreichen Vorbereitung fit für die

Europameisterschaft zu sein scheint, steckt der Wirtschaftsstandort Deutschland

in einem ausgewachsenen Formtief", sagt Thomas Langen, Senior Regional Director

Deutschland, Mittel- und Osteuropa von Atradius. Tatsächlich spricht nicht viel

für eine kurzfristige Rückkehr auf den Erfolgspfad.







Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr erneut stagnieren, nach einem

Nullwachstum im Jahr 2023. Für 2025 wird ein bescheidener Aufschwung von 1,3

Prozent erwartet. Die Exporte werden 2024 nur um 0,3 Prozent wachsen, nachdem

sie 2023 um 1,3 Prozent sanken. "Große internationale Turniere können den

Volkswirtschaften einen dringend benötigten Auftrieb geben, aber derzeit ist die

Stimmung trotz der anstehenden EURO 2024 eher gedämpft", betont Thomas Langen.

Laut einer Umfrage im Gastgewerbe erwarten nur 16 Prozent der Befragten, dass

sich das Turnier positiv auf Buchungen oder Umsatz auswirken werde.



Ähnlich sieht es bei Deutschlands Industrieunternehmen aus. Auch wenn sie Licht

am Ende des Tunnels sehen, so ist es doch schwach und noch weit entfernt.

Atradius geht davon aus, dass die Industrieproduktion in diesem Jahr um etwa ein

Prozent zurückgehen wird, bevor sie sich in 2025 auf drei Prozent Wachstum

erholt. Die Unternehmensinvestitionen haben wahrscheinlich ihren Tiefpunkt

erreicht und könnten 2024 weiter ansteigen, aber mit 0,4 Prozent blieben sie im

historischen Vergleich schwach. Mangelnde Investitionen könnten die deutschen

Unternehmen weniger effizient und wettbewerbsfähig machen, wenn die

Weltwirtschaft 2025 und darüber hinaus expandiert.



Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Industrien beeinträchtigt



Die Energiekrise hat sich zwar entspannt, aber die Gaspreise dürften sich auf

einem höheren Niveau als vor der Pandemie einpendeln und die

Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Industrien beeinträchtigen. Die

Verbraucherausgaben dürften 2024 wieder ansteigen, wenngleich nicht zu erwarten

sei, dass sie bis zum Ende des Jahres das Niveau vor der Pandemie erreichen.

"Starke Lohnzuwächse werden den Verbrauchern mehr Geld zum Ausgeben geben, aber

die trübe Stimmung könnte dazu führen, dass viele ihre Ersparnisse aufstocken, Seite 2 ► Seite 1 von 4



