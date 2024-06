Neues Hammer-Kursziel 685 0 Kommentare Darum bleibt ASML ein Top-Pick für BofA-Analysten

Ohne die hochkomplexen Maschinen von ASML wäre die KI-Revolution undenkbar. Was das Unternehmen so wertvoll macht und warum der Aufwärtstrend der Aktie noch anhalten dürfte, zeigt eine Analyse von Bank of America.

Für Sie zusammengefasst Bank of America erhöht Kursziel für ASML-Aktie auf 1.302 Euro.

ASML überholt LVMH als zweitwertvollstes Unternehmen Europas.

Analysten erwarten weiteres Wachstum durch starke Nachfrage nach EUV-Technologie.

wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren