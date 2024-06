Berlin (ots) -



- Der Bundeswettbewerb Startup Factories sieht vor, deutschlandweit fünf bis

zehn Startup Factories als zentrale Anlaufstellen für Innovationen zu

etablieren.

- Aus Baden-Württemberg zieht ein neu formierter Verbund bestehend aus führenden

Institutionen aus Wissenschaft und Wirtschaft in die nächste Runde des

Wettbewerbs ein.

- Der Zusammenschluss, der sich künftig den Namen NXTGN gibt, besteht aus dem

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), der Universität Stuttgart, der

Universität Heidelberg, der Universität Ulm, der Hochschule der Medien, der

Gründermotor GmbH und IPAI (Innovation Park Artificial Intelligence).



Die Welt ist im Umbruch. Der rasante technologische Wandel, die demografische

Entwicklung und die Herausforderungen der Dekarbonisierung gehören nur zu

einigen der Herausforderungen, mit denen unsere Gesellschaft konfrontiert ist.

Es bedarf innovativer Lösungen, um diesen Veränderungen zu begegnen und somit

proaktiv eine lebenswerte Zukunft in Wohlstand gestalten zu können.





Der Leuchtturmwettbewerb Startup Factories des BMWKUm Innovationen in Deutschland zu fördern, rief der Bund 2023 denLeuchtturmwettbewerb Startup Factories ins Leben. Der Wettbewerb setzt an derNutzung und Stärkung bereits vorhandener Potenziale in der Gründungsförderungan. Es sollen fünf bis zehn so genannte Startup Factories geschaffen werden, dieeine zentrale Anlaufstelle für Startups und Innovationsschaffende bieten. DasBesondere: Um einen gelungenen Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen indie Wirtschaft zu ermöglichen, werden diese Verbünde sowohl aus öffentlichen alsauch privatwirtschaftlichen Institutionen bestehen und damit das Beste ausbeiden Welten vereinen.Im Wettbewerb werden mehrere Phasen durchlaufen: Ziel der kürzlich beendetenAktivierungsphase war die Sensibilisierung für das Vorhaben der StartupFactories. Im Laufe dieser Phase schlossen sich Akteure der Startup-Förderung zuVerbünden zusammen. In der nun anstehenden Konzeptphase werden 15 dieserVerbünde mit einer Förderung von jeweils 150.000 Euro in die Projektkonzeptiongehen. Die vielversprechendsten fünf bis zehn Verbünde werden ab Sommer 2025über eine Laufzeit von fünf Jahren mit jeweils bis zu zehn Millionen Eurogefördert.Der Bundeswettbewerb wird von vielen Akteuren der baden-württembergischenStartup-Landschaft als große Chance angesehen. So betont beispielsweise Dr.Helmut Schelling, Gründer von Vector Informatik und Gesellschafter derGründermotor GmbH: "In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass es vielenStartups an einer zentralen Anlaufstelle fehlt, die Potenziale aus Wissenschaftund Wirtschaft vereint. Ich freue mich, dass das Vorhaben der Startup Factories