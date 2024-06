Seite 2 ► Seite 1 von 2

Innsbruck (ots) - Online Birds, der Full-Service-Anbieter fürHotel-Online-Marketing, betreut bereits über 500 Hotelkunden erfolgreich imdeutschsprachigen Raum und setzt nun verstärkt auf den österreichischen Markt.Neben den etablierten Standorten München, Berlin und Lissabon wurde Innsbruckals weiterer Firmensitz gewählt. Die Eröffnung der neuen Niederlassung in derTiroler Landeshauptstadt wurde gemeinsam mit renommierten österreichischenTouristiker:innen und Hoteliers, sowie Politiker:innen gefeiert.Ab Juni 2024 darf sich die Stadt Innsbruck über einen neuen Branchenexperten imBereich Online-Marketing freuen. Das Digitalunternehmen Online Birds möchte denösterreichischen Markt weiter erschließen und eröffnet einen operativen Standortin Innsbruck. Im Rahmen einer exklusiven Eröffnungsfeier präsentierte dieGeschäftsführung von Online Birds ihre Vision für den neuen Standort und liesden Abend gemeinsam mit geladenen Gästen aus Tourismus und Politik ausklingen.Mario Gerber , Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung, freutsich über die neue Niederlassung des Online-Marketing-Experten: "Mit derEröffnung von Online Birds in Innsbruck steht den heimischen Hoteliersumfangreiches Wissen im Bereich Hotel-Online-Marketing zur Verfügung. Das wirddie Weiterentwicklung der Tourismusbranche in Tirol maßgeblich fördern." Im Zugeeiner Keynote zum Thema "Geschichten bewegen Menschen: Wie Storytelling dieHotelbranche transformiert" erhielten Branchenakteur:innen bereits einenexklusiven Einblick in das Expertenwissen von Online Birds.Mit der Expansion nach Österreich verfolgt Online Birds das Ziel, eine direkteBetreuung vor Ort zu gewährleisten und den Kunden somit internationales Know-howzu bieten. Besonderer Wert wird dabei auf die persönliche Nähe in derKundenkommunikation gelegt. "Mit der Gründung der Online Birds Austria GmbHsetzen wir einen klaren Fokus auf den österreichischen Markt. Die Wahl vonInnsbruck als neuen Standort war durch die hohe Attraktivität für unser Team,die exzellente touristische Infrastruktur in Tirol und die herausragendeUnterstützung durch die Standortagentur Tirol geprägt. Die Nähe zu unserenbestehenden Kunden in Österreich und das Potenzial, neue Kundenbeziehungenaufzubauen, waren ebenso ausschlaggebend. Innsbruck ist ein Juwel, perfekt fürKreative und Macher aus der ganzen Welt. Die Stadt kombiniert hochkarätigeBildungseinrichtungen, urbane Dynamik mit unberührter Natur - eine Kombination,die uns jeden Tag inspirieren wird", betont André Meier , Gründer &Geschäftsführer von Online Birds."Innsbruck, unser neuer strategischer Knotenpunkt nach München, Berlin und