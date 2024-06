FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von ASML haben nach dem Rekordhoch vom Vortag ihre Gewinnsträhne am Freitag fortgesetzt. Gegen Mittag stiegen sie um 0,9 Prozent auf 966,20 Euro und gehörten damit zu den Top-Werten im EuroStoxx 50 , dem Leitindex der Eurozone. Tags zuvor waren die Papiere des Halbleiterindustrie-Ausrüsters bis auf einen historischen Höchststand bei 972 Euro geklettert. Mittlerweile haben sie LVMH als zweitwertvollstes Unternehmen in Europa überholt.

Auslöser der jüngsten Kursrally ist offenbar der Optimismus für neuartige Halbleiter-Technologien. ASML-Finanzvorstand Roger Dassen habe in kleiner Runde einen erfolgreichen Abschluss von Verhandlungen mit dem taiwanesischen Chipkonzern TSMC in Aussicht gestellt, bemerkte Jefferies-Analyst Janardan Menon. Noch im zweiten oder aber im dritten Quartal werde TSMC bei ASML wohl Anlagen zur Fertigung von 2-Nanometer-Chips ordern. Der Umsatz im kommenden Jahr werde wohl am oberen Ende der Unternehmensziele liegen, hieß es weiter.