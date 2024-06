NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich zum Wochenschluss kaum verändert. Am Freitagmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 79,90 US-Dollar. Das waren drei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli stieg ebenfalls geringfügig um zwei Cent auf 75,57 Dollar.

Seit der Wochenmitte haben sich die Ölpreise stabilisiert, nachdem sie in der ersten Wochenhälfte noch auf Talfahrt waren und die tiefsten Stände seit Anfang Februar erreicht hatten. Trotz der Erholung in der zweiten Wochenhälfte hat sich Rohöl auf dem Weltmarkt auf Wochensicht etwa einen Dollar je Barrel verbilligt.