Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag nach einem bereits negativen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.505 Punkten berechnet, 0,8 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Das Schlusslicht bildete in der Kursliste die Aktie von Vonovia. Ein Analyst hatte das Papier zuletzt in seiner Einschätzung herabgestuft. Klarer Spitzenreiter im Dax war dagegen Infineon.









Die alten Themen blieben vorerst auch die neuen Themen und somit reize es die Investoren, bei einigen Aktien Kursgewinne mitzunehmen. "So lange es keine neuen und nachhaltigen Konjunkturimpulse gibt, ist es besser, an den Seitenlinien stehen zu bleiben", so Lipkow.



Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 80,00 US-Dollar, das waren 13 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



