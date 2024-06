In dieser Woche hieß es im wO-Forum „Party like its 2021“, denn die Gamestop Aktie ist erneut das meistdiskutierte Wertpapier auf wallstreetONLINE. Wie damals legte der Kurs des angeschlagenen Computerspiel Retailers seit Monatg einen überraschenden Höhenflug hin und es zeichnet sich eine ähnliche Dynamik wie in den schicksalsträchtigen Tagen im Winter 2021 ab, als GME einige Hedgefonds ins Wanken und zahlreiche Kleinanleger reich machte. Der Grund ist dieses Mal erneut ein Posting von Keith Gill (auch bekannt als "Roaring Kitty" und "DeepFuckingValue") auf Reddit. Gill hatte dort am 02. Juni einen Screenshot seines Portfolios veröffentlicht und dabei ein erneutes massives Investment (über 5 Mio. Stück) in GME offengelegt. Diese Nachricht alleine löste einen Run auf die Aktie aus und als Gill, der seinerzeit den ersten Hype um die Gamestop Aktie initiierte, einen Livestream zu seinem Investment in GME für den 07.06. um 18:00 Uhr ankündigte, war der „Hype“ erneut „real“. Der Kurs der Gamestop Aktie konnte sich seit Montag zwischenzeitlich beinahe verdoppeln und die Diskussion zu GME ist in dieser Woche die meistdiskutierte Aktie im wO-Forum.

Hier ein paar Stimmen zur aktuellen Superstonk Situation aus dem GME-Thread:

LinkeKlebe: "Die Amis freuen sich schon abzukassieren."

Threeways: "Die Leihgebühr steht bei um die 14% p.a. aktuell. Recht hoch, aber weit von dem entfernt was man annehmen würde, wenn es schwer wäre Aktien zum shorten zu finden.

Das einzig Interessante in der aktuellen Situation wird sein zu sehen, ob es durch das Delta Hedging der Market Maker zu einem Gamma Squeeze kommen wird. Wenn ja, dann kann die Aktie innerhalb weniger Stunden eine massive Rallye sehen. Ich bezweifele aber sehr stark, dass dies den Kurs über 80USD hieven wird. Am Ende des Tages wird die Aktie ohnehin wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Sprich, wir werden Kurse von südlich 20USD sehen. Ob das noch diese Woche sein wird, oder erst in 2 oder 3 Wochen ....who knows. Ich jedenfalls werde mir die IV zur Börseneröffnung anschauen und Calls, wie aber auch Puts shorten."

Gustl24: "Wenn man bedenkt, dass vor Wochen deutlich weniger gereicht hat um die Aktie auf deutlich höhere Kurse zu pushen… Da dürfte mit dem Post von RoaringKitty jetzt ja wohl bei 40$ wohl noch lange nicht Ende sein…"

Force8: "Ich bin mal gespannt wenn und falls die Amis gleich bei GME ( erstmal ) die Gewinne mitnehmen und der Kurs ggf. stark fallen sollte, ob es dann auch gleichsam zu Handelsstops kommt, wie bei den Anstiegen !? Wenn nicht, ist es wohl mehr als offensichtlich, dass hier die Stellen manipulieren, die für die Stops zuständig sind. Derartige Offensichtlichkeiten müssten doch sofort von SEC geahndet werden,- eigentlich . Aber wir kennen die SEC nur zu gut,- leider."

Sausebraus2000: "Verarsche/Dummpush beendet :-) nur weil ein Super Ami paar Aktie gekauft hat....."

LinkeKlebe: "Buy and hold wurde zum Buy and sell mit Gewinn."

Easymueller: "War wohl das vorläufig letzte mal, das der Dummpusher hier den Kurs bewegt hat. Der Drops ist gelutscht. Bin ja selber reingefallen. Aber so ist das halt, wenn man zocken will..."

Flow1988: "Der Cash ist jetzt da und die Schulden weg. Shortseller können zwar weiter auf eine Insolvenz von GME wetten aber in den nächsten 25 Jahren wird das wohl eher nicht passieren. Und GME war ein Spielehändler mit vielen Ladenlokalen was nicht mehr profitabel war. Zunächst sind sie wieder profitabel durch Umstrukturierungen. Die Genehmigung ist eingeholt um Gelder zu investieren in Aktien, Krypto etc. Warten wir doch mal ab was Cohen mit den 2 Milliarden vor hat. Ein Laden der kurz vor der Pleite steht ist schon ein großer Unterschied zu einem Laden der finanziell mehr gesichert ist als die meisten anderen Firmen."

Baumannnn: "Roaring Kitty ist ja nicht dumm und hatte ja auch recht mit seiner Investmentidee. Was er jetzt macht sehe ich allerdings eher kritisch. Er wird wahrscheinlich vor seinem ersten Tweet sich schön mit GME Aktien und Calls eingedeckt haben. Ich denke es war jetzt auch sein Exit-Plan seine Position zu zeigen für den finalen Push. Es zündet aber eben nicht mehr wie vorher. Die Shortposition ist ja nicht mehr so groß, da fehlt der Druck."

Flow1988: "Ändern wird sich nicht viel solange die Finanzelite in den USA überall in der Politik die Fäden zieht. Dazu bräuchte es schon eine Revolution oder einen Bürgerkrieg. Dennoch kann man so manchen Shortseller auf falschen Fuß erwischen wenn man es schafft genügend Druck auszuüben. Das am Ende hier alles unter den Tisch gekehrt wird und angeblich nie was manipuliert wurde ist auch fast klar. Mir geht es auch nur noch darum von ein paar Kursgewinnen zu profitieren. Und wenn Roaring Kitty postet weiß man halt schon das es aufwärts geht, ob es jetzt nur gepushe ist oder Hinweise auf etwas noch Größeres was bald kommt läß sich nur erahnen."

Easymüller: "Erfahrungsgemäß geht es morgen weiter runter. Aber "Opfer" (wie ich auch heute) warten einfach auf den nächsten Dummpush auf Reddit und verkaufen erst dann..."

Gustl24: "Ich bin ja schon raus und habe jetzt nur noch eine ideelle Position-aber ich würde mich freuen wenn die Gegenseite die gerade so laut nach Marktmanipulation hier bei den Meme-Aktien schreit noch einen kräftigen Tritt in den Allerwertesten bekäme…also bitte nochmals kräftig up…"

LemonHeadPewPew: "Der Dude hatte gestern 200 Mio. Gewinn und hat nicht verkauft. Da kommt noch was!"

Nobody7: "Der Dude spielt mit Ihnen und hat dabei vermutlich sehr viel Spaß.

https://www.reddit.com/r/Superstonk/s/pJJgFSmTvo

Was denkst du warum E-Trade (Morgan Stanly) ihn sperren wollte? Selbst dran schuld wenn sie so viele Call-Optionen verkaufen und dann, im worst case Szenario nicht liefern können. Scheint wohl in 99,x% aufzugehen. Dieses mal könnte es anders ausgehen und ziemlich lustig werden.

Ich glaube das es noch nicht mal angefangen hat aber warten wir mal ab"

InvestMen2: "User ghushi warf 200€ pro Aktie in den Raum. Fenja meinte , hänge mal noch ein paar Nullen ran . Post vom 3.6 um cir 7.25 Uhr 🧐 Mit meinen mickrigen Shares würde es mich freuen, allein der Glaube fehlt. Aber für Unterhaltung ist natürlich gesorgt 👍 mal schauen was in Massachusetts passiert 🤷"

PrinzBla2: Das short Volumen ist so groß wie lange nicht!! Die werden alles tun damit es weiter runter geht. Mal sehen ob die sich da nicht verbrennen."

Marketmaker1414: "Der deepfuckingvalue ist definitiv verdammt clever! Gill könnte der erfolgreichste Trader aller Zeiten werden"

Aphex44: "🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀 schon lange keine Raketen mehr gesehen 💎"

LinkeKlebe: "Wenn das Ding auf dem Weg zu 100USD ist, wirds dann nicht schwieriger welche zu kaufen? Dann kommt so richtig FOMO rein und es wird sich hochschaukeln, wie damals. Die Sprünge waren einfach nur heftig. Ein Freude war das."

Fenjatabke: "Private Equity war vorher in GME. Sie waren sich Sicher das GME Pleite geht, hatten Posten im Inneren, wie ja bei AMC komplett. Dann kam Cohen und hat die Personen im Inneren rausgeschmissen inklusive Boston Consulting als Berater und jetzt stehen die da mit Ihren Shortpositionen und können im inneren nichts mehr machen. Deshalb liegt hier ja das Problem vor."

InvestMen2: "Cool, die Geschichte wiederholt sich irgendwie. nur haben wir jetzt 2024 und ein anderes Invest aber ähnliche Protagonisten 🤗"

PrinzBla2: "Egal wie es ausgeht. Ich war dabei Gandalf."

Joeebbert: "Auch ich werde erst bei dreistelligen Kursen über den Verkauf erster kleiner Positionen nachdenken."

Ghushi: "Keine Ahnung wie hoch es geht, aber da es vor einiger Zeit einen Aktiensplit gab sind 80€ Kurs heute ungefähr 450-500€ Kurs des letzten Runs. Kann also sein, dass da nicht mehr viel kommt. Kann aber auch das Gegenteil der Fall sein."

FranklinOpen: "Die Rakete ist weitaus geladener als beim letzten Mal. RoaringKitty hat Call-Optionen für 12 Mio. Shares in der Hinterhand und sein Net Worth ist mehr als 10x so hoch als damals - er hat allein etwa so viel Cash parat wie damals seine gesamten Positionen wert waren. Wenn man danach gehen würde, mit dieser Marktmacht müsste der Squeeze weitaus heftiger ausfallen.

Durch die Ankündigung des Livestreams wird es im Vorfeld morgen wahrscheinlich nochmal ein gutes Stück raufgehen. Das Thema kommt jetzt erst wieder bei der Masse an und FOMO stellt sich ein. Was RK im Livestream dann vorhat, werden wir sehen.

Das ist natürlich keine Handlungsempfehlung. Die Aktie ist reine Zockerei. Ich sehe mir das Spektakel von der Seitenlinie an."

Investor85: "Jetzt könnte der squeeze starten.Mal sehen ob wir die 100 € sehen nächste Woche."

JoeEbbert: "Schaut man sich den Langfristchart an, könnte man meinen, bei 100 wäre die Sause zu Ende. Aber das könnte ein Trugschluss sein. Denn erstens haben wir jetzt viel mehr geshortete Aktien, zweitens ist da das Optionen-Schach von RK und last but not least ist der Run damals bei wesentlich tieferen Kursen gestartet. Insofern sind 1000 Dollar Kursziel nicht unwahrscheinlich."

Marty44: "Ich hoffe mal, RaoringKitty hat einen guten Personenschutz. Das Spiel mit den harten Bandagen könnte bald los gehen? Die großen Marketmaker werden nicht kampflos untergehen.

An Fair Play glaube ich schon lange nicht mehr. RK tut denen schon sehr weh.

Man erinnere sich an den Post von RK mit der Szene von "Brave Heart".

Es sei ihm zu gönnen, daß er gut aus der Sache raus kommt und sein Vermögen auch genießen kann."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community