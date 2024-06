Bonn (ots) - HWWI berechnet, wo Käufer*innen in Deutschland noch gute

Bedingungen finden



34 Regionen bieten moderate Vervielfältiger und prognostizierte Preiszuwächse

bis 2035



Rund 41 Prozent der Landkreise und Städte weisen ein geringes Preisniveau in

Relation zur Miete auf





Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind vielerorts gesunken: 2023mussten Käufer*innen in 384 von 400 Landkreisen und kreisfreien Städten für einedurchschnittliche Eigentumswohnung inflationsbereinigt weniger ausgeben als imVorjahr. In 95 Prozent der Regionen ist der durchschnittliche Kaufpreis auch imVergleich zu den örtlichen Jahresnettokaltmieten für eine gleich große Wohnunggesunken, ergibt eine Analyse des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI)für die Postbank. Mit Blick nach vorne erwarten die Fachleute reale, alsoinflationsbereinigte, Preisanstiege bis 2035 insbesondere in den sieben größtenMetropolen und ihrem Umland, in vielen weiteren Großstädten sowie in Landkreisenim Süden und Nordwesten. Mit sinkenden Preisen rechnen die Fachleute dagegen inländlich geprägten Gebieten Ostdeutschlands jenseits der Küsten und Großstädte.Trotz gesunkener Preise in vielen deutschen Regionen sind die Kaufpreise für Immobilien weiterhin hoch - vor allem in Metropol- und Ferienregionen.Investitionen in Eigentumswohnungen können sich dem Postbank Wohnatlas zufolgejedoch auch bei hohen Preisniveaus in Deutschland noch lohnen - unter zweiVoraussetzungen: verhältnismäßig moderate Kaufpreise im Vergleich zurNettokaltmiete und die Aussicht auf weitere reale Wertsteigerungen. BeideBedingungen erfüllen derzeit vor allem 34 Regionen in Deutschland, habenFachleute des HWWI für den "Postbank Wohnatlas 2024" berechnet.Der seit Jahren bestehende Trend, dass die Kaufpreise stärker als die Mietensteigen, hat sich 2023 umgekehrt: Die Nettokaltmieten verteuerten sich imVergleich zum Vorjahr im Durchschnitt über alle Landkreise und kreisfreienStädte nominal um 4,9 Prozent, bei den Kaufpreisen ergab sich hingegen ein Minusvon 4,2 Prozent nominal. Im Vorjahr hatten die Kaufpreise noch um 6,2 Prozentzugelegt. Der Mietpreisanstieg fiel mit einem Plus von 4,5 Prozent etwasschwächer aus.Diese Entwicklung der steigenden Miet- und sinkenden Kaufpreise spiegelt sichauch im sogenannten Vervielfältiger wider, der abbildet, wie vieleJahresnettokaltmieten für eine vergleichbare Eigentumswohnung zu zahlen wären.Er sank 2023 binnen Jahresfrist im Durchschnitt über alle Landkreise undkreisfreien Städte um 2,6 auf 26,3 Jahresnettokaltmieten. Von 2020 auf 2021hatte er sich noch um 2,8 Jahresmieten erhöht, 2022 flachte die Entwicklung mit