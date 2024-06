Berlin (ots) - "Memorandum zur Lage der freien Presse" ist ein dringender Appell

an die Politik



MVFP-Vorstandsvorsitzender Philipp Welte: Geschlossen und aufrecht für eine

sichere Zukunft des unabhängigen Journalismus | Publizistische und ökonomische

Pressefreiheit im Plattforminternet sicherstellen |



Unterstützung der freien Presse durch Absenkung der Mehrwertsteuer für

periodische Presse notwendig





Berlin, 7. Juni 2024 - Zum Auftakt des Medienkongresses der freien Presse inBerlin hat der MVFP-Vorstandsvorsitzende Philipp Welte die gerade in einerkritischen Phase der Demokratie hohe gesellschaftliche und politische Relevanzdes unabhängigen Journalismus der Verlage unterstrichen: "Als freie Pressetragen wir Verantwortung für das Funktionieren dieser Demokratie", so Welte."Unsere Verantwortung ist es, den beunruhigenden Zeichen dieser Zeit durchverlässliche Information entgegenzuwirken." Gleichzeitig aber stünde die Brancheauf ihrem Weg in die Zukunft vor Herausforderungen, wie es sie in dieser Dichteund Komplexität noch nie gegeben hätte: "Im Zeitalter der Plattformökonomie istdie digitale Dimension unserer Märkte weitgehend in der Hand internationalerTechnologiekonzerne, die unsere Wertschöpfung komplett den Gesetzen ihrereigenen Monetarisierung unterwerfen."In einem "Memorandum zur Lage der freien Presse" appelliert der Verband an diePolitik: "Der Journalismus der Verlage braucht medien- und ordnungspolitischenRahmenbedingungen, um seinen in der Verfassung festgehaltenen Auftrag auch unterden ökonomischen und technologischen Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts erfüllenzu können. Es geht um nicht weniger als den Erhalt einer vielfältigen,mittelständisch geprägten, unabhängigen und unternehmerischen Verlags- undMedienlandschaft in Deutschland."Das vom MVFP-Vorstand initiierte Memorandum wurde von den Delegierten auf derMVFP-Delegiertenversammlung am Donnerstag umfassend diskutiert und einstimmigverabschiedet. In dieser Denkschrift appellieren Vorstand und Delegierte desMedienverbands gemeinsam für eine sichere Zukunft des Journalismus inDeutschland. Philipp Welte: "Wir müssen unsere Stimme erheben, jetzt undgemeinsam. Damit wir dem Auftrag, den die Verfassung uns vor 75 Jahren gegebenhat, auch weiterhin gerecht werden können. An jedem einzelnen Tag."Die Redaktionen der freien Presse stehen für Meinungsvielfalt undInformationsfreiheit, in Zeiten von Krisen und gesellschaftlichen Umbrüchen sinddiese unverzichtbar. Die Verlage der Publikums-, Fach- und konfessionellenPresse gewährleisten mit ihren 7.000 Medienmarken eine informierteÖffentlichkeit, in allen beruflichen und privaten Themenfeldern und auf allen