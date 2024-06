Das epische Kräftemessen zwischen Leerverkäufern der Aktie von GameStop und Keith Gill, besser bekannt als Roaring Kitty und DeepFuckingValue sowie seiner Anhängerschaft, die vor allem im Subreddit r/wallstreetbets versammelt ist, dürfte am Freitag in die nächste Runde gehen:

GameStop trifft eigene Umsatzprognose gerade so

Demnach brachen die Erlöse des Einzelhändlers für Videospiele und Merchandising-Produkte um 28,7 Prozent auf knapp 882 Millionen US-Dollar ein. Damit verfehlte GameStop die Erwartungen der Analysten deutlich, die auf einen um 114 Millionen US-Dollar höheren Umsatz getippt hatten.

GameStop selbst hat in seinem Ende April vorgelegten, vorläufigen Geschäftsbericht Erlöse in Höhe von 872 bis 892 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt. Den Mittelpunkt dieser Schätzung hat das Unternehmen also gerade so ereicht.

Verluste verringert, aber weiter keine Profitabilität

Auf der Ertragsseite erwirtschaftete GameStop einen bereinigten Verlust in Höhe von -0,12 US-Dollar pro Anteilsschein, was um 3 Cent unter den Analystenerwartungen lag. Im Jahr zuvor hatte das Unternehmen einen Verlust von -0,14 US-Dollar je Aktie berichten müssen.

Insgesamt gelang es dem Konzern somit, seinen Nettoverlust zu reduzieren: Nach Verlusten in Höhe von 50,5 Millionen US-Dollar verbesserte sich GameStop auf einen Fehlbetrag von 32,3 Millionen US-Dollar.

Erreicht wurde dieser Fortschritt vor allem durch Kostensenkungen. Die Ausgaben konnten insgesamt um 33,5 Prozent auf 295,1 Millionen US-Dollar reduziert werden. Im Vorjahresquartal hatten die SG&A-Ausgaben noch um etwa 50 Millionen US-Dollar höher gelegen.

GameStop bricht ein, gigantische Kapitalerhöhung geplant

Die Aktie bricht nach der Vorlage des Geschäftsberichtes ein und gibt sämtliche Kursgewinne aus der US-Vorbörse wieder ab. Nachdem die Aktie zeitweise für 63 US-Dollar gehandelt wurde, notiert sie gegenüber dem Schlusskurs von gestern aktuell (Stand: 13:25 Uhr) rund 10 Prozent im Minus bei etwa 44 US-Dollar.

Grund hierfür dürfte die gemeinsam mit der Veröffentlichung des Ergebnisberichtes angekündigte, nächste Kapitalerhöhung sein.

Unternehmen könnte Milliardenbetrag einsammeln

Nachdem das Unternehmen bereits den ersten Anstieg seiner Aktie vergoldet und nach der Herausgabe von 45 Millionen neuer Aktien 933 Millionen US-Dollar Kapital eingesammelt hat, will GameStop nun bis zu 75 Millionen Anteilsscheine platzieren. Dies wurde in einem Anschreiben an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC angekündigt.

Auf Basis des Schlusskurses vom Donnerstagabend von 46,55 US-Dollar könnte das Unternehmen so bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar einnehmen – eine gigantische Kapitalerhöhung, die das Überleben des Konzerns auf lange Zeit sichern dürfte, selbst wenn Profitabilität dauerhaft nicht gelingen sollte.

Fazit: GameStop macht das einzig Richtige – und schröpft seine Fans

Angesichts der mauen Umsatz- und Gewinnentwicklung tut GameStop das einzig Richtige und sichert sich mit einer Kapitalerhöhung weitere Rücklagen – dies vor allem zulasten der Anleger und Zocker, die am Donnerstagabend beziehungsweise Freitagvormittag noch in die Aktie eingestiegen sind und von den vorgezogenen Quartalszahlen ebenso überrascht wurden wie der Markt.

Nach dem vorbörslichen Crash der Aktie dürften vorerst die Bären und Leerverkäufer wieder die Oberhand gewinnen. Darüber hinaus hängt das weitere Kursgeschehen nun davon ab, ob der ab 18:00 Uhr (MESZ) anstehende Livestream von Roaring Kitty für neue Begeisterung sorgen kann.

Über weitere Hintergründe berichtet auch unser Experte Markus Weingran in seinem Livestream. Zu diesem gelangen Sie unter folgendem YouTube-Link: wallstreetONLINE Börsenlounge Mit Markus Weingran.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

