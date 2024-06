Seite 2 ► Seite 1 von 2

Kassel (ots) - Monatlich in den Aufbau des eigenen Vermögens investieren undfinanzielle Sicherheit für die Zukunft schaffen - ein Traum vielerFamilienväter. Als erfahrener Finanzexperte mit über zwei JahrzehntenBörsenerfahrung hat Marko Haselböck es sich zur Mission gemacht, Väter bei derVerwirklichung dieses Ziels zu unterstützen. In diesem Artikel verrät er, wie erdurch seine ganzheitliche Herangehensweise Familien über Generationen hinwegprägt - und wie es durch ihn Familienväter schaffen, mehr Zeit mit ihrenLiebsten zu verbringen.Zeit ist Geld - eine Realität, die besonders vielen Familienväter tagtäglichbewusst wird. Sie schuften sich auf der Arbeit ab, erhalten oft keinenwettbewerbsfähigen Lohn und verpassen, wie ihre eigenen Kinder aufwachsen - nurum dann später mit einer viel zu geringen Rente den Lebensabend fristen zumüssen. Kein Wunder, dass diese Aussicht bei vielen für Albträume sorgt - dochnur die wenigsten wissen, wie sie dem entkommen können. "In unserer Gesellschaftist finanzielle Bildung nicht existent", erklärt Börsenexperte Marko Haselböck."Dementsprechend gerechtfertigt ist die Angst vor Altersarmut, die sich breitmacht. Keiner weiß, wie lange unser gesetzliches Rentensystem noch bestehenbleibt. Wer sich nicht bereits jetzt mit seinem Ruhestand auseinandersetzt undseine Rentenlücke schließt, riskiert seine Zukunft und im schlimmsten Fall auchdie seiner Familie.""Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit führt heutzutage über die Börse",erklärt der Unternehmer. "Dort können nicht nur Rentenlücken geschlossen werden- mit der richtigen Strategie ist auch ein früherer Ruhestand möglich." Daszeigt etwas folgendes Beispiel: Ein Familienvater, der monatlich in eineherkömmliche Rentenversicherung 100 Euro einzahlt und eine Rendite von 2,3Prozent pro Jahr erzielt, kann heutzutage seine Rentenlücke nicht mehrauffüllen. Investiert er stattdessen in Unternehmen, die regelmäßig Dividendenausschütten, kann er eine Rendite von 10 bis 12 Prozent erzielen. Eine viellukrativere Strategie - die bisher jedoch nur wenige Familienväter für sichnutzen. "Die Angst vor der Börse ist noch zu groß; es fehlt meist einfach dasKnow-how, um dort tatsächlich erfolgreich sein zu können", verrät derUnternehmer.Marko Haselböck sieht Erfolg in ganzheitlichem AnsatzMarko Haselböck ist nicht nur Finanzexperte, sondern auch Familienvater, der dieBedeutung von Zeit mit den eigenen Kindern genau versteht. Um dieses Ziel zuerreichen, begleitet er andere Familienväter bei der Entwicklung und Umsetzungeiner langfristigen Finanzplanung, die nicht nur als Vorbild für die Kinderdient, sondern auch die finanzielle Sicherheit der Familie gewährleistet. "Durch