CHIHUAHUA, Mexiko, 7. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Chihuahua City, die Hauptstadt des gleichnamigen nordmexikanischen Bundesstaates, hat sich dank der Ansiedlung großer multinationaler Unternehmen vor 50 Jahren zu einem Referenzpunkt für den Export entwickelt. Das Land nutzt jetzt den Nearshoring-Boom, um Talente zu entwickeln und seine Wirtschaft zu verfeinern.

Während Mexiko in den letzten sieben Monaten aufgrund der Konjunkturabschwächung in den USA 3,2 % seiner Maquiladora-Arbeitsplätze verloren hat, konnte Chihuahua einen positiven Trend beibehalten, der in der Verlagerung von Produktionsketten verankert ist, wobei die Beschäftigung im Export im gleichen Zeitraum um 4,4 % zunahm.