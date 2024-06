Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Ein Berlin-Brandenburger Konsortium von über 30 Universitäten,Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie Akteuren aus Wirtschaft, Verbändenund Venture Capital Gesellschaften hat mit seinem Konzept UNITE beimLeuchtturmwettbewerb Startup Factories des Bundesministeriums für Wirtschaft undKlimaschutz überzeugt. Mit UNITE schaffen Wissenschaft, Wirtschaft undGesellschaft gemeinsam ein international führendes, hochdigitales Ökosystem fürwissenschaftsbasierte Startups sowie nationale und internationaleunternehmerische Talente."Mit UNITE wollen wir das Innovationspotential der über 280.000 Studierenden undForschenden der Hauptstadtregion noch stärker entfesseln und das gemeinsam mitUnternehmen, Stiftungen und Verbänden. Talente, Ideen und Innovationen aus derWissenschaft sind unser Rohstoff zur Sicherung des wirtschaftlichen undgesellschaftlichen Wohlstands. Diesen zu heben, wird uns mit UNITE noch bessergelingen", sagt Prof. Günter M. Ziegler, Vorsitzender der Landeskonferenz derRektor*innen und Präsident*innen der Berliner Hochschulen und Präsident derFreien Universität Berlin. "Wir freuen uns, dass wir die Jury desLeuchtturmwettbewerbs mit unserer Vision von UNITE überzeugen konnten und gehenhoch motiviert in die nun anstehende Konzeptionsphase", so Ziegler weiter."UNITE vereint das fragmentierte Ökosystem der Hauptstadtregion, um es in derSumme zu stärken und größer zu machen als die Einzelteile, aus denen es besteht.Insbesondere für wissenschaftsnahe Ausgründungen werden wir so die bestePlattform für den zukünftigen Erfolg von Startups aufbauen. Entscheidend istunser Ansatz, unternehmerisch, digital und agil zu arbeiten, um dem sehr hohenAnspruch der Talente, Startups, Wirtschaft und auch an uns selbst gerecht zuwerden", sagt Laura Möller, Director von UNITE und Director des K.I.E.Z."Mit UNITE wird es für das Berliner Startup- und Tech-Ökosystem eine zunehmendpositive Thermik für Deep Tech Gründungen geben. Hieran haben wir alsInvestor*innen ein besonderes Interesse, da Netzwerkeffekte letztlich dazubeitragen, dass nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Startupsrelevant zunimmt. Als international agierender Fonds sehen wir diese positivenEffekte an anderen Orten und freuen uns, hier in Berlin daran ab der erstenStunde mitwirken zu können", so Dr. Florian Heinemann, General Partner beiProject A.Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner: "Der Schulterschluss vonWissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft ist maßgeblich für die weitere