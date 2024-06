AKTIE IM FOKUS Airbus gibt nach - Auslieferungsziel in Gefahr? Die Aktien von Airbus sind am Freitag nach Auslieferungszahlen unter Druck geraten. Am frühen Nachmittag verloren die Papiere des weltgrößten Flugzeugbauers 2,5 Prozent auf 149,64 Euro und gehörten damit zu den schwächsten Werten im Dax . Das Plus …