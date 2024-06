KORREKTUR Warnstreik im Hamburger Hafen - Containerterminals betroffen Im Hamburger Hafen haben Beschäftigte am Freitag wegen eines Warnstreiks ihre Arbeit niedergelegt. Die Beteiligung sei hoch, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Morgen. Seit Streikbeginn um 5.30 Uhr sei der Betrieb im Umschlag und in …