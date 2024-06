Heidelberg (ots) -



- Kunden aus der ganzen Welt besuchten HEIDELBERG Messestand

- Shows zum gesamten Lösungsspektrum überfüllt

- Integrierte Offset- und Digitaltechnologien immer wichtiger

- Internationale Verkaufsabschlüsse unterstreichen erfolgreichen Messeauftritt



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) zieht ein positives Fazit zum

Ende der Fachmesse drupa in Düsseldorf. Kunden aus der ganzen Welt zeigten ein

hohes Interesse am Messestand des Unternehmens und investierten in die

vorgestellten Innovationen. Die vielen Bestellungen von der Messe führten zu

einer Erholung des Auftragseingangs von HEIDELBERG zum Start des neuen

Geschäftsjahres 2024/2025 und damit zu einer besseren Auslastung der

Produktionskapazitäten. Die Kurzarbeit an den deutschen Standorten wird schon im

Juni 2024 beendet.







und zukunftsfähigen Innovationen überzeugen können. Der Spirit bei Kunden und

Mitarbeitenden war einfach überwältigend", freut sich Dr. David Schmedding, Head

of Sales and Marketing der Heidelberger Druckmaschinen AG und ab 1. Juli

Vorstand Vertrieb und Service. "HEIDELBERG ist der Partner der Druck- und

Verpackungsindustrie. Die zahlreichen Aufträge über alle Technologien während

der Messe unterstreichen das Vertrauen unserer Kunden in HEIDELBERG als

führenden Systemanbieter."



In täglichen Präsentationen standen zahlreiche Innovationen im Akzidenz- und

Verpackungsdruck im Vordergrund, wie Kunden durch modernste Technologien und

Dienstleistungen ihr Geschäftspotenzial optimal entwickeln und nutzen können.

"Wir bieten von Toner bis Inkjet, von Offsetdruck bis Flexodruck das gesamte

Spektrum an - gesteuert aus einem gemeinsamen Prinect Workflow", so Schmedding.



Mit der zur Messe verkündeten Kooperation mit Canon will HEIDELBERG

Wachstumspotenziale im Inkjetdruck realisieren. Bestellungen im mittleren

zweistelligen Bereich für das neue Inkjetsystem Jetfire 50 von HEIDELBERG liegen

bereits vor. Mit dem neu vorgestellten Produktangebot will das Unternehmen vor

allem die steigende Nachfrage im Akzidenzdruck nach industrieller Produktion auf

Basis der Inkjet-Technologie adressieren. Mit der Gallus Labelfire und der

Gallus One für den Etikettendruck hat HEIDELBERG bereits bewiesen, dass es

erfolgreiche Inkjet-Lösungen im industriellen Umfeld anbieten kann.



Integrierte Offset- und Digitaltechnologien immer wichtiger



Zudem stellte HEIDELBERG auf der Messe End-to-End Lösungen vor, die aus einem

System sowohl den Offset- als auch und den Digitaldruck unterstützen und so für

maximale Flexibilität und Wirtschaftlichkeit insbesondere im Akzidenzbereich Seite 2 ► Seite 1 von 2



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Heidelberger Druckmaschinen Aktie Beiträge: 16.305 Beiträge: "Wir haben als Team auf der drupa unsere Kunden mit einem großartigen Auftrittund zukunftsfähigen Innovationen überzeugen können. Der Spirit bei Kunden undMitarbeitenden war einfach überwältigend", freut sich Dr. David Schmedding, Headof Sales and Marketing der Heidelberger Druckmaschinen AG und ab 1. JuliVorstand Vertrieb und Service. "HEIDELBERG ist der Partner der Druck- undVerpackungsindustrie. Die zahlreichen Aufträge über alle Technologien währendder Messe unterstreichen das Vertrauen unserer Kunden in HEIDELBERG alsführenden Systemanbieter."In täglichen Präsentationen standen zahlreiche Innovationen im Akzidenz- undVerpackungsdruck im Vordergrund, wie Kunden durch modernste Technologien undDienstleistungen ihr Geschäftspotenzial optimal entwickeln und nutzen können."Wir bieten von Toner bis Inkjet, von Offsetdruck bis Flexodruck das gesamteSpektrum an - gesteuert aus einem gemeinsamen Prinect Workflow", so Schmedding.Mit der zur Messe verkündeten Kooperation mit Canon will HEIDELBERGWachstumspotenziale im Inkjetdruck realisieren. Bestellungen im mittlerenzweistelligen Bereich für das neue Inkjetsystem Jetfire 50 von HEIDELBERG liegenbereits vor. Mit dem neu vorgestellten Produktangebot will das Unternehmen vorallem die steigende Nachfrage im Akzidenzdruck nach industrieller Produktion aufBasis der Inkjet-Technologie adressieren. Mit der Gallus Labelfire und derGallus One für den Etikettendruck hat HEIDELBERG bereits bewiesen, dass eserfolgreiche Inkjet-Lösungen im industriellen Umfeld anbieten kann.Integrierte Offset- und Digitaltechnologien immer wichtigerZudem stellte HEIDELBERG auf der Messe End-to-End Lösungen vor, die aus einemSystem sowohl den Offset- als auch und den Digitaldruck unterstützen und so fürmaximale Flexibilität und Wirtschaftlichkeit insbesondere im Akzidenzbereich