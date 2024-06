AMSTERDAM, 7. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Segway, ein weltweit führendes Unternehmen in der Mikromobilitätsbranche, freut sich, seine neuesten Innovationen und Erkenntnisse auf der Micromobility Europe 2024 zu präsentieren. Diese prestigeträchtige Veranstaltung, die am 5. und 6. Juni in Amsterdam stattfindet, bietet die perfekte Plattform für Segway Commercial, um seine führende Position auf dem Markt zu stärken und bahnbrechende Strategien vorzustellen, die sich auf die Gesamtbetriebskosten (TCO) für Betreiber von Mikromobilität konzentrieren.

Unterstützung von Betreibern mit erstklassigen TCO-Lösungen