Bozen (ots) - Seit 01. Mai 2024 haben weit über 90 Prozent aller in Südtirol

nächtigenden Touristen Zugang zum innovativen Gästekartenprojekt Südtirol Guest

Pass.



Das ist einzigartig, wenn man bedenkt, dass es noch vor wenigen Jahren laut

einer Studie der IDM Südtirol aus dem Jahr 2020 mehr als 20 verschiedene

Gästekarten gab. Zu diesem Zeitpunkt hatten 50% aller in Südtirol nächtigenden

Touristen Zugang zu einer Gästekarte.





Nun wurde das System vor allem in Hinblick auf die Nutzung der öffentlichenVerkehrsmittel vereinheitlicht und ein gemeinsamer Tarif festgelegt.Die Basis für dieses Projekt wurde von der Südtiroler Landesregierung gelegt -und zwar mit Beschluss Nr. 732 vom 11. Oktober 2022.Landesrat Daniel Alfreider: " Wie in diesem Beschluss festgelegt und imLandesmobilitätsplan ausgeführt, verfolgt dieses innovative Projekt das Ziel,unsere Gäste während ihres Aufenthaltes dazu zu bewegen, auf das eigene Auto zuverzichten und den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Erste Erfahrungen mit derGästekarte beweisen, dass immer mehr Gäste dieses Angebot annehmen. Zielvorgabewar, dass bis 2025 flächendeckend mindestens 90% aller Nächtigungen Zugang zueiner Gästekarte haben. Durch den aktiven Einsatz des Mobilitätskonsortiumswurde dieses Ziel bereits jetzt erreicht" .Der Südtirol Guest Pass wurde vom Mobilitätskonsortium als einheitlicheKoordinierungsstelle auf den Weg gebracht und in Zusammenarbeit mit demLandesverband der Tourismusorganisationen (LTS), der IDM Südtirol und derSüdtiroler Transportstrukturen AG (STA) umgesetzt. In Zukunft fließen aus diesemProjekt rund 20 Millionen Euro jährlich in den Landeshaushalt. Mit diesem Geldkann das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs ausgebaut werden.Der Tourismus in Südtirol ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. Damit dies auch inZukunft so bleibt, müssen Maßnahmen gesetzt werden, damit der Tourismuszunehmend nachhaltig wird. Eine der Maßnahmen, die genau in diese Richtungzielt, ist der Südtirol Guest Pass , betont Landesrat Luis Walcher."Das Angebot, das wir mit dieser digitalen, flächendeckenden und vom Tourismusselbst finanzierten Gästekarte setzen, ist in dieser Dimension einzigartig inEuropa. Es bringt viele Vorteile für unsere Gäste - und es wird dafür sorgen,dass unsere Gäste während ihres Aufenthaltes auf ihr Auto verzichten, waswiederum Vorteile für unser Land, die hier lebenden Menschen und die Umweltbringt. Die Gästekarte ist ein konkreter Beitrag zur Umsetzung des Klimaplans2040."Technisch realisiert wurde das Projekt gemeinsam mit feratel media technologiesAG mit Sitz in Innsbruck. Im Bereich digitale Gästekarte ist feratel seit 15