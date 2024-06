Vancouver, British Columbia – 7. Juni 2024 / IRW-Press / Juggernaut Exploration Ltd. (TSX-V: JUGR) (OTCQB: JUGRF) (FWB: 4JE) (das „Unternehmen“ oder „Juggernaut“). Juggernaut freut sich, im Anschluss an seine Pressemeldungen vom 24. Mai und 5. Juni 2024 mitteilen zu können, dass das Unternehmen von der TSX Venture Exchange die endgültige Genehmigung erhalten hat, die von institutioneller Seite unterstützte und überzeichnete Privatplatzierung von Flow-Through-Einheiten (die „Finanzierung“) zur Generierung eines Bruttoerlöses in Höhe von 3.799.613,49 $ abzuschließen. Nach dem Abschluss wird Crescat Capital 13.828.386 Aktien von Juggernaut Exploration Ltd. halten. Die Geldmittel aus dieser Finanzierung sollen für ein Bohrprogramm mit einem Bohrvolumen von rund 5000 Metern in den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten Bingo und Midas verwendet werden, wo die Erkundung einer potenzialreichen hochgradigen Kupfer- und Goldmineralisierung an der Oberfläche geplant ist.

Dr. Hennigh erklärt: „Die vielversprechenden Ergebnisse des ersten Bohrprogramms von 2023 haben das enorme Potenzial für intrusionsgebundene Erzgänge mit Gold- und Basismetallmineralisierung vom ‚Surebet-Typ‘ bei Bingo bestätigt. Darüber hinaus liefern Folgebohrungen bei Midas konstante Hinweise auf ein großes vulkanogenes Massivsulfidsystem, das noch genauer untersucht werden muss. Angesichts des zunehmenden Interesses an Bergbau und Exploration ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich Unternehmen wie Juggernaut wieder der Entdeckung von Vorkommen widmen. Gerade jetzt im Zuge der Planung der diesjährigen Bohrkampagne auf diesen beiden faszinierenden Projekten freue ich mich ganz besonders auf die Zusammenarbeit mit dem Team des Unternehmens.“

„Wir freuen uns schon darauf, Juggernaut in der bevorstehenden Bohrperiode bei seinen weiteren Arbeiten in den Projekten Bingo and Midas zu unterstützen, nachdem entsprechendes Potenzial für eine bedeutende Entdeckung gegeben ist“, erklärt Kevin Smith, Gründer und Chief Investment Officer von Crescat. „Es ist dasselbe Explorationsteam, das uns in der Zielzone Surebet von Goliath Resources eine bedeutende Gold- und Silberentdeckung ermöglicht hat. Dieses Team ist jedenfalls in der Lage, einen gleichwertigen Erfolg in einer oder auch beiden Zielzonen zu erzielen.“

