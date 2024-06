Den letzten markanten Höhepunkt markierte United Internet bei 59,80 Euro im Januar 2018, nur wenig später kam es durch einen Rückfall unter das Niveau von 43,60 Euro zu einem größeren Verkaufssignal, in einer ersten Welle wurden Tiefs um 20,76 Euro ausgebildet, nach einer zwischenzeitlichen Erholung ging es bis Juli letzten Jahres auf 12,38 Euro weiter talwärts. Damit hat die Aktie von United Internet den tiefsten Stand seit August 2011 erreicht und versucht an dieser Stelle nun eine Trendwendeformation durchzusetzen. Diese kommt in Gestalt einer inversen SKS-Formation daher, aktuell werden die Notierung jedoch noch durch den laufenden Abwärtstrend gedeckelt.

Langfristig vielversprechende Aussichten