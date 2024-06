Seite 2 ► Seite 1 von 2

Lebach (ots) - Der Internetauftritt eines Unternehmens ist wichtiger denn je undhat die klassische Visitenkarte längst ersetzt - dennoch achten zu wenige Firmenauf ihre Außendarstellung. Marco Schröder von der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KGsetzt als IT- und Marketingexperte genau hier an und unterstützt Unternehmenbeim Aufbau eines wirksamen Internetauftritts. Inwiefern die Online-Präsenz dasVertrauen der Kunden beeinflusst, welche Konsequenzen eine mangelhafteAußendarstellung mit sich bringt und warum Unternehmen einen Premium-Auftrittanstreben sollten, erfahren Sie im folgenden Artikel.Die Webseite ist das Aushängeschild eines jeden Unternehmens. Kunden informierensich hier über das Angebot und potenzielle Mitarbeiter über den Betrieb und dasTeam. Mit geeigneten Strategien kann die Homepage dazu genutzt werden, Menschenvon den angebotenen Dienstleistungen oder Produkten zu überzeugen, und Bewerbererfahren dort, warum sie gerade für dieses Unternehmen arbeiten sollten. Es istumso überraschender, dass viele Unternehmen weiterhin nur wenige Informationenauf ihrer Webseite zur Verfügung stellen. Schlimmer noch: Laut StatistischemBundesamt verfügten 2023 nur 69 Prozent aller Unternehmen in Deutschlandüberhaupt über eine Webseite. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass annähernd jededritte Firma nicht im Internet gefunden werden kann. "Ohne Internetpräsenz gehtheute eigentlich nichts mehr - weder bei der Kundengewinnung noch beimPersonal-Recruiting. Wer Interessenten nicht die Möglichkeit gibt, sich über dasUnternehmen zu informieren, verliert schnell das Interesse potenzieller Kundenoder Mitarbeiter, schließlich gibt es in der Regel genug Alternativen, auf diezurückgegriffen werden kann", erklärt Marco Schröder."Eine professionell aufbereitete, aktuelle und übersichtliche Webseite istdemnach die Grundvoraussetzung für unternehmerischen Erfolg. Doch das ist nichtalles. Auch der erweiterte Internetauftritt, insbesondere die Präsenz in densozialen Medien, sollte mit Bedacht gepflegt werden. Diese Plattformen bietenzahlreiche Möglichkeiten, um ins Bewusstsein von Interessenten zu treten undsollten daher nicht unterschätzt werden", führt der IT- und Marketingexperte der3 Plus Solutions GmbH & Co. KG weiter aus. Die Kombination aus IT-Systemhaus undMarketingagentur unterstützt vor allem mittelständische Unternehmen beim Aufbaueiner Marke. Diese wird anschließend genutzt, um potenzielle Mitarbeiter oderneue Kunden von den angebotenen Leistungen zu überzeugen. Eine besondere Rolle