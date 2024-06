Wood ist an der Wall Street berühmt-berüchtigt dafür, dass Ark Nvidia-Aktien vor dem atemberaubenden Gewinnbericht des Unternehmens vor etwa einem Jahr abgestoßen hat. Ark begann aber bereits im Jahr 2014, in Nvidia zu investieren, als die Aktie auf splitbereinigter Basis bei knapp über vier US-Dollar gehandelt wurde. "Wir haben die Aktie im Flagship-Portfolio auf etwa 400 US-Dollar hochgezogen."

"Jetzt muss sich KI auch anderswo in großem Stil durchsetzen, damit Nvidia und andere ihre Bewertungen verdienen", sagte Wood auf dem Greenwich Economic Forum in Hongkong am Donnerstag.

Die Starinvestorin sagte am Donnerstag, dass Ark immer noch ein gewisses Engagement in Nvidia hat, die Suche nach KI-bezogenen Unternehmen aber ausweitet. "Wir besitzen Nvidia in spezialisierten Portfolios, sowohl in Europa als auch in Asien und den USA. Beim Flagship jedoch haben wir uns zurückgezogen."

Für Wood ist das autonome Fahren "das größte KI-Projekt der Welt" und Tesla sei darin führend. Das Ökosystem des autonomen Fahrens "wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren umsatzmäßig von Null auf sieben bis acht Billionen US-Dollar anwachsen", prognostiziert Wood.

Apropos KI-Champions: Drei Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren! 100 Prozent kostenlos. : Drei Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren! Fordern Sie jetzt hier den brandneuen Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können –

Wood setzt auch auf andere KI-Titel wie Recursion Pharmaceuticals, Twist Bioscience und Palantir. Der Markt sei zu sehr von Nvidia und anderen Technologiewerten dominiert. "Wir haben noch nie eine solche Konzentration des Marktes auf wenige Aktien gesehen wie heute. Das kann zweierlei bedeuten: Entweder der Markt weitet sich dramatisch aus und wird gesünder, oder wir stehen vor einer sehr starken Korrektur, wie wir sie schon oft erlebt haben", so Wood weiter.

Aktienbewegung vor "rascher Umkehr"?

Auch das Finanzunternehmen BTIG zeigt sich in einer Analyse skeptisch. Demnach hat der Hype um die Nvidia-Aktie ein extremes Niveau erreicht, insbesondere nach der Ankündigung des Aktiensplits. Laut BTIG liegt das aktuelle Handelsvolumen von Nvidia um 90 Prozent über dem Durchschnitt und erreicht ein Volumen von etwa 80 Millionen Aktien, was mit dem Volumen am 23. Mai, dem Tag der Veröffentlichung der Ergebnisse, vergleichbar ist.

Darüber hinaus notiert die Nvidia-Aktie derzeit etwa 85 Prozent über ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. BTIG betont, dass dieses extreme Niveau in den letzten zehn Jahren nur in wenigen Fällen erreicht wurde: 2016, als die Aktie bei 30 US-Dollar lag, 2020 bei 125 US-Dollar, 2023 bei 400 US-Dollar und im März 2024 bei 900 US-Dollar.

"Diese Art von Bewegung beim zweitgrößten Unternehmen der Welt ist atemberaubend und wird unserer Ansicht nach in den kommenden Wochen wahrscheinlich zu einer raschen Umkehr führen", so BTIG.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion