SHENZHEN, China, 7. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat kürzlich den Nachhaltigkeitsbericht 2023 veröffentlicht, in dem das Unternehmen seine Strategien, Maßnahmen und Fortschritte in den Bereichen umweltfreundliche Innovationen, soziale Beiträge und Unternehmensführung darlegt. Als Treiber der digitalen Wirtschaft veröffentlicht ZTE seit 16 Jahren in Folge Nachhaltigkeitsberichte und unterstreicht damit sein unerschütterliches Engagement für nachhaltiges Wirtschaften.

Xu Ziyang, CEO bei ZTE, erklärt in dem Bericht: „Wir halten uns an die Philosophie der Menschenzentrierung und Technik für das Gute und erforschen ständig neue Bereiche, Anwendungen und Werte der digitalen und intelligenten Transformation. Gemeinsam mit internationalen Kunden, Partnern, Investoren und Menschen aus allen Gesellschaftsschichten möchten wir ein digitales und intelligentes Ökosystem aufbauen, das dazu beiträgt, die industrielle Revolution voranzutreiben, die soziale Entwicklung zu beschleunigen und das Wohlergehen der gesamten Menschheit zu fördern."