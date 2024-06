USA Arbeitslosenquote steigt auf 4,0 Prozent - höchster Stand seit Anfang 2022 In den USA hat sich die Arbeitslosigkeit im Mai überraschend weiter erhöht. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer …