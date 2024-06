USA Löhne ziehen stärker an In den USA hat sich das Lohnwachstum im Mai deutlich beschleunigt. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im Vormonat hatte das Wachstum …