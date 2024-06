Laut dem am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht des US-Arbeitsministeriums wurden im Mai 272.000 Stellen geschaffen (Nonfarm Payrolls). Trotz eines leichten Anstiegs der Arbeitslosenquote auf 4 Prozent gegenüber 3,9 Prozent im April, bleibt der Arbeitsmarkt robust. Experten hatten im Vorfeld lediglich mit 185.000 bis 190.000 neuen Stellen gerechnet.

Das Jobwachstum lag im Mai deutlich über den Erwartungen, was darauf hindeutet, dass die US-Notenbank Federal Reserve frühestens im September mit Zinssenkungen beginnen könnte - und eventuell sogar noch später.

Der anhaltend starke Arbeitsmarkt könnte die Federal Reserve dazu veranlassen, ihre Politik der hohen Zinsen fortzusetzen, auch wenn der Arbeitsmarkt beginnt, Anzeichen einer Abkühlung zu zeigen. Der nächste Fed-Zinsentscheid steht am 12. Juni an. Erwartet wird, dass die US-Zentralbank ihren Leitzins unverändert zwischen 5,25 und 5,50 Prozent belassen wird.



Marktbeobachter sehen die neuen Zahlen mit gemischten Gefühlen. "Eine klare Enttäuschung ist die Entwicklung der Löhne. Erstmals seit einem Jahr hat sich das jährliche Lohnwachstum wieder beschleunigt. Das ist eine Zahl, die die Fed so gar nicht gerne sehen wird", schreibt Thomas Altmann von QC Partners.

Vorbörslich notieren die US-Indizes nach den neuen Daten allesamt im Minus, auch der DAX weitet seine Verluste am Nachmittag aus. Die Aussicht auf Zinssenkungen scheint erst einmal in weitere Ferne zu rücken.

"Die Kombination aus überwiegend robustem Arbeitsmarkt und gleichzeitig hohem Lohnwachstum könnte die Fed noch länger von Zinssenkungen abhalten", fürchtet Altmann. "Der bislang als Konsens angesehene September für eine erste Senkung scheint jetzt nicht mehr in Stein gemeißelt zu sein", so Altmann. "Sollte sich dieses Umfeld des robusten Arbeitsmarktes mit deutlich anziehenden Löhnen fortsetzen, dann könnten Anleger durchaus bis Dezember auf einen ersten Zinsschritt warten müssen."

