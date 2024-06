FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht hat den Dax am Freitag weiter abbröckeln lassen. Am Nachmittag rutschte der Leitindex 1,09 Prozent ins Minus bei 18 18 448,62 Punkten und fiel auf ein Tagestief. Damit gelang dem Dax vor dem Wochenende keine erneute Annäherung an sein mittlerweile drei Wochen altes Rekordniveau.

Die US-Wirtschaft hat im Mai deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Gleichzeitig legten die Stundenlöhne etwas stärker zu als gedacht. "Diese Kombination aus überwiegend robustem Arbeitsmarkt und gleichzeitig hohem Lohnwachstum könnte die US-Notenbank Fed noch länger von Zinssenkungen abhalten", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners. Kommende Woche steht der nächste Zinsentscheid der Fed auf der Agenda, mit einer Zinssenkung rechneten die Anleger ohnehin noch nicht.