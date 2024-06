7. Juni 2024 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (CSE: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A4010V) („RUA GOLD“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens ab nun im Marktsegment OTCQB Venture („OTCQB“) unter dem Börsensymbol „NZAUF“ gehandelt werden. Die Börsennotierung der Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange („CSE“) unter dem Börsensymbol „RUA“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel „A4010V“ bleibt weiterhin aufrecht.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Veröffentlichung seiner Stammaktien auf der bekannten US-Wertpapierhandelsplattform OTCQB die Sichtbarkeit und den Handelskomfort für US-Anleger erhöhen und damit zu mehr Liquidität und einer größeren Reichweite beitragen wird. Zusätzlich sind die Stammaktien des Unternehmens für die Aufnahme in das Buchungs- und Verwahrungssystem der Depository Trust Company („DTC“) zugelassen, welches ein elektronisches Clearing und die Abwicklung der Übertragung der Stammaktien in den Vereinigten Staaten ermöglicht. Das elektronische Clearing von Wertpapieren sorgt für eine raschere Abwicklung des Abrechnungsverfahrens zugunsten der Anleger und Broker und die DTC-Berechtigung macht den Handel der Stammaktien über eine umfangreichere Auswahl an Brokerfirmen möglich. Mit einer DTC-Berechtigung kann das Unternehmen seine potenzielle Anlegerbasis erweitern und aktuellen sowie zukünftigen Aktionären bequemere Handelstransaktionen ermöglichen.

Anleger in den Vereinigten Staaten finden die aktuellen Finanzdaten sowie die Kursentwicklung des Unternehmens im Realtime Level 2-Chart auf www.otcmarkets.com.

„Mit der Aufnahme des Handels an der OTCQB können wir unseren US-Anlegern einen ebenso einfachen Zugang zu unseren Aktien bieten wie den kanadischen und europäischen Anlegern über unsere Börsennotierungen an der CSE und in Frankfurt“, so Robert Eckford, CEO von RUA GOLD. „Wir konzentrieren uns auf die Umsetzung unseres Explorationsprogramms und freuen uns darauf, die Entwicklungen in unserem Unternehmen mit einer noch breiteren Gruppe von Anlegern zu teilen.“

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Webseite www.ruagold.com.

Über RUA GOLD

RUA GOLD (CSE: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A4010V) ist ein Neueinsteiger in der Bergbauindustrie, der sich auf die Exploration und Entdeckung von Gold in Neuseeland spezialisiert hat. RUA GOLD verfügt über Genehmigungen, deren Geschichte bis zum Goldrausch in den späten 1800er Jahren zurückreicht, und kombiniert traditionelle Prospektionsmethoden mit modernen Technologien, um wertvolle Goldvorkommen zu entdecken und zu nutzen.