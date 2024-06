Diese Entwicklung fällt mit dem Rückzug einiger der bekanntesten Akteure der Branche zusammen. Jim Chanos, bekannt dafür, dass er als einer der ersten den Enron-Skandal erkannt hat, hat seine Hedgefonds-Aktivitäten in ein Family Office umgewandelt, da das Interesse an bearishen Strategien stark nachgelassen hat. Carson Block von Muddy Waters und Andrew Left von Citron Research haben ebenfalls eine Neuausrichtung ihrer Aktivitäten angekündigt. Während Block einen langfristigen Fonds ins Leben gerufen hat, hat Left das Ende der Short-Seller als spezialisierte Gruppe verkündet.

Die Herausforderungen für Short-Seller sind vielfältig. Neben der anhaltenden Bullenmarktphase, die die Märkte in den letzten Jahren erlebt haben, erschweren auch schärfere Gesetze und hohe Leihgebühren für Aktien das Geschäft. Die SEC hat beispielsweise im letzten Jahr neue Regeln eingeführt, die von Hedgefonds und anderen großen Investoren verlangen, ihre Brutto-Short-Positionen monatlich zu melden. Zudem haben Länder wie China und Südkorea Einschränkungen für Leerverkäufe eingeführt.

"Börsewichte"

Auch die kürzlichen Turbulenzen rund um Aktien wie GameStop, die durch organisierte Retail-Trader hervorgerufen wurden, haben das Risiko und die Volatilität für Short-Seller weiter erhöht. Diese Ereignisse haben die Wahrnehmung von Short-Sellern, die oft als die "Bösewichte" des Marktes angesehen werden, nicht verbessert.

Trotz der Widrigkeiten bieten sich immer noch Chancen, besonders wenn die Märkte überbewertet erscheinen oder Leerverkäufer Unternehmensskandale aufdecken. Einige neue Akteure sind in den Markt eingetreten, und die Zahl der Short-Kampagnen scheint sich nach einem historischen Tief zu erholen. Daten von Breakout Point zeigen, dass im Jahr 2023 neue Akteure wie Dirty Bubble Media erfolgreiche Short-Positionen etabliert haben.

Dennoch scheinen die goldenen Zeiten für Short-Seller vorbei zu sein, auch da ihre Rolle im Ökosystem der Finanzmärkte weiterhin als kritisch angesehen wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Branche in einem sich verändernden regulatorischen und marktwirtschaftlichen Umfeld weiterentwickeln kann. Eigentlich ist das etwas schade, denn bei allen Herausforderungen bleibt das Short-Selling doch ein wichtiger Mechanismus zur Aufdeckung von Unternehmensfehlern und zur Preisfindung am Markt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

