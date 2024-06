HAMBURG (dpa-AFX) - Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter in Hamburg haben am Freitag mit einem Warnstreik den Betrieb an den Containerterminals weitgehend lahmgelegt. Die Beteiligung an der ersten Arbeitsniederlegung in der laufenden Tarifrunde sei hoch, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi der Deutschen Presse-Agentur. Streikbeginn war den Angaben zufolge um 5.30 Uhr. Der Ausstand sollte bis zum späten Abend dauern. Nach dem Scheitern der zweiten Verhandlungsrunde zwischen Verdi und dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) am Mittwoch und Donnerstag in Wilhelmshaven wollte die Gewerkschaft mit dem Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Von den Verhandlungen betroffen sind rund 11 000 Beschäftigte, 6000 davon in Hamburg.

Bestreikt wurden in Hamburg unter anderem die vier Container-Terminals der Logistikunternehmen Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA ) und Eurogate. "Bei der HHLA wird der Großteil der Tochterunternehmen am Standort Hamburg bestreikt", sagte eine Sprecherin des Unternehmens der dpa. Das betreffe unter anderem die Containerterminals Burchardkai (CTB), Altenwerder (CTA) und Tollerort (CTT). "Der Betrieb an den Terminals wird heute daher größtenteils streikbedingt ruhen." Allein am Eurogate-Terminal und am CTB-Terminal lagen am Freitagnachmittag laut dem Schiffsortungsdienst Vesselfinder fünf Großcontainerschiffe, darunter die 400 Meter lange "HMM Helsinki" mit einer Ladungskapazität von rund 24 000 Standardcontainern (TEU).