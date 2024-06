Seite 2 ► Seite 1 von 2

Regensburg (ots) - Die Bauwirtschaft steckt in der Krise - doch Interessentenfür Eigenheime und Wohnungen gibt es durchaus. Um die Bauträger beim Verkaufihrer Projekte zu unterstützen, entwickelt Adis Halkic mit der ARTIS GmbHkomplette Marketingsysteme, mit denen sich gezielt solvente Käufer in der Regionansprechen lassen. Hier erfahren Sie, wie neue Objekte heute schnell an den Manngebracht werden und warum es dabei wichtig ist, auch Menschen anzusprechen, dienicht aktiv auf der Suche nach einer Immobilie sind.Die goldenen Zeiten der Bauwirtschaft sind einstweilen vorbei: Zinserhöhungen,gestiegene energetische Standards, explodierende Baukosten und eineunübersichtliche Förderlandschaft haben zu einer spürbaren Zurückhaltung auf derKäuferseite geführt. Viele Bauträger erleben einen nahezu gänzlichenAnfragenstillstand bei ihren Projekten und sehen sich gezwungen, mit hohenPreisnachlässen gegenzusteuern. Das bedeutet letztlich sinkende Gewinne, währendder Arbeitsalltag zunehmend von Stress bestimmt wird. Ist aber die aktuelleSchieflage wirklich der einzige Grund für die schwierige Situation? "Es lässtsich nicht leugnen, dass wir gerade durch ein tiefes Tal gehen, doch die Ursachefür das geringe Interesse der Käufer liegt zu großen Teilen in einemunzeitgemäßen Marketing", sagt Adis Halkic, Geschäftsführer der ARTIS GmbH. "DieBauträger haben sich in den guten Jahren keine Gedanken um die Vermarktunggemacht. Sie nutzen heute noch Immobilienportale oder schalten Anzeigen in derLokalpresse - was eher Glücksspiel ist als eine echte Marketingstrategie. AmEnde wird das unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht nur zuLiquiditätsproblemen führen, sondern auch die Zukunft der Unternehmengefährden.""Trotz der gesunkenen Investitionsbereitschaft lassen sich mit den richtigenMaßnahmen kontinuierliche Kundenanfragen erzeugen. Wir sprechen über dieInstallation eines Systems, das Einfluss darauf nimmt, wer sich für einbestimmtes Objekt interessiert", fügt Adis Halkic hinzu. Der Unternehmer ist mitseiner OLYMP Group selbst als Bauträger tätig und verkauft seineschlüsselfertigen Wohnungen mit einem bewährten Marketingsystem. Seine Expertisein Sachen Verkauf gibt er zudem mit der ARTIS GmbH an andere Bauträger weiter,die von der Kombination aus verkaufsoptimierter Projektseite und regionalenWerbeanzeigen nachhaltig profitieren. Adis Halkic verfolgt das Ziel, Bauträgerneine digitale Transformation zu ermöglichen, die zu mehr Sichtbarkeit führt und