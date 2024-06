Toronto, Ontario, 7. Juni 2024 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ...) gibt bekannt, dass seine Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre (die „Versammlung“) am Donnerstag, den 13. Juni 2024 um 13 Uhr 30 EST (19 Uhr 30 MESZ) in den Geschäftsräumen des Unternehmens in 8 King Street East, Suite 1800, Toronto, ON M5C 1B5 stattfinden wird. President und CEO von Aurania, Dr. Keith Barron, plant, im Anschluss an den formellen Teil der Versammlung ein kurzes Update über die Aktivitäten und Pläne bereitzustellen. Das Unternehmen wird voraussichtlich einen Link zu einer Aufzeichnung von Dr. Barrons Update einige Zeit nach der Versammlung zur Verfügung stellen.