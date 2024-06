Die zweiundvierzigste Wiederholung des Roten Pfeils beginnt: fünf Etappen über 2.200 Kilometer von Brescia nach Rom und zurück

BRESCIA, Italien, 7. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Das schönste Rennen der Welt kehrt vom 11. bis 15. Juni in 2200 Kilometer zurück, die die prächtigen Autos die zwischen 1927 und 1957 gebaut wurden in fünf Etappen zurücklegen werden, gemäß dem Format das letztes Jahr eingeweiht wurde. Die ungewöhnliche Strecke gegen den Uhrzeigersinn wird der Tour de Force der klassischen Edelsteine eine epische Note verleihen und an die Legende der ersten 1000 Miglia Speed Race Editionen erinnern.