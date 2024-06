Essen (ots) - Nachdem die Gläubigerversammlung am 28. Mai dem Insolvenzplan der

Galeria Karstadt Kaufhof GmbH zugestimmt hat, ist es dem Insolvenzverwalter

Stefan Denkhaus gemeinsam mit dem Galeria-Management gelungen, weitere sechs

Standorte fortzuführen.



- Berlin Spandau

- Köln Breite Straße

- Mainz

- Mannheim

- Oldenburg

- Würzburg





"Ich freue mich, dass wir bei weiteren sechs Filialen auf Grundlage vonnachträglichen Angeboten der Vermieter zu wirtschaftlich tragfähigen Lösungengekommen sind. Leider ist dies bei den anderen Standorten, die geschlossenwerden, aus wirtschaftlichen Gründen nicht der Fall. Besonders für diebetroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sechs Filialen sowie imHinblick auf lebendige Innenstädte sind wir froh, dass wir zu einer Übereinkunftgekommen sind. Dies hat die Sicherung von rund 500 weiteren Arbeitsplätzen zurFolge, die bei Galeria erhalten bleiben können. Wir bedanken uns bei allenBeteiligten, insbesondere bei den engagierten Vertreterinnen und Vertretern derStädte und der Politik vor Ort", sagt der Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus.Galeria-CEO Olivier Van den Bossche erklärt: "Unser Ziel war es, Galeria ineiner wettbewerbsfähigen Größe zu erhalten. Ich freue mich sehr, dass wir nun ansechs weiteren Standorten, also in insgesamt 82 deutschlandweiten Filialen, fürunsere Kundinnen und Kunden da sein können. Mein besonderer Dank gilt denKolleginnen und Kollegen vor Ort, die täglich ihr Möglichstes leisten und fürdie es nun Gewissheit gibt. Für uns alle ist es heute ein besonderer Tag, deruns auf unserem weiteren Weg bestärkt. Wir blicken positiv in die Zukunft vonGaleria mit 82 Standorten."