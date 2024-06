Kaufenswerte Aktien – Juni 2024 Qualitätsaktien sind besonders dann kaufenswert, wenn sie attraktiv bewertet sind und damit für langfristige Investoren eine günstige Einstiegsgelegenheit mit zusätzlichem Kurspotenzial bieten. Deshalb veröffentlichen wir einmal im Monat die einzigartige Liste von Qualitätsaktien mit hohem Renditepotenzial basierend auf den Kauflimits unserer über 120.000 Mitglieder. In dieser Ausgabe analysieren wir außerdem drei besonders interessante Aktien aus drei verschiedenen Kontinenten, die wir aktuell für kaufenswert halten. So ist die aktuelle Stimmung am Aktienmarkt Bevor wir die Liste der Top 30 kaufenswerten Aktien vorstellen und unsere persönlichen kaufenswerten Aktien im Juni 2024 analysieren, machen wir uns mit der aktuellen Stimmung und Bewertung am Aktienmarkt vertraut. Alle Augen auf Nvidia? Nach einer kurzen Verschnaufpause im April hat der S&P 500 seit unserer Mai-Analyse inzwischen wieder neue Rekordhochs erreicht. Allein seit Anfang Mai konnte allen voran die Nvidia Aktie bis heute weitere 44 Prozent zulegen, wovon 21 Prozent auf Kursgewinne binnen einer Woche nach den aktuellen Quartalszahlen zurückzuführen sind. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Plus bereits auf 149 Prozent. Der S&P 500 konnte im selben Zeitraum nur 13 Prozent zulegen und Nvidia nimmt mit einem hohen Indexgewicht von fünf Prozent inzwischen den dritten Platz im Index ein. Damit war Nvidia allein für mehr als ein Drittel des Indexanstiegs verantwortlich. Im Ergebnis erscheint der Gesamtmarkt mit einem KGV von 27 im historischen Vergleich weiterhin besonders teuer, spiegelt aber zugleich die breitere Auswahl an potenziell günstigeren Qualitätsaktien nur unzureichend wider. Der S&P 500 erscheint oberflächlich betrachtet weiterhin historisch hoch bewertet Ein Blick nach Europa Auch heute ist wieder eine unserer drei analysierten Aktien aus dem S&P 500, eine aber aus Australien sowie eine aus Europa. Unsere europäische Aktie ist zwar nicht im EURO STOXX 50 enthalten, aber wir nutzen die Gelegenheit, um anhand dieses Index stellvertretend einen kurzen Blick auf den Aktienmarkt unseres europäischen Kontinents zu werfen. Auch der EURO STOXX 50 liegt mit einem aktuellen KGV von 23 über dem durchschnittlichen KGV der letzten 10 Jahre von 20, allerdings nicht so deutlich wie der S&P 500. Mit bereits drei analysierten Qualitätsaktien aus dem EURO STOXX 50 profitieren wir auch in dieser Artikelserie im Durchschnitt von starken europäischen Märkten Bereits drei kaufenswerte Aktien aus dem EURO STOXX 50 haben wir im Rahmen dieser Artikelserie vorgestellt. Seit den jeweiligen Analysen bis heute beträgt ihre annualisierte Rendite im Durchschnitt plus 13 Prozent. Als Premium-Mitglied erfährst du exklusiv, um welche Aktien es sich handelt. So entwickelten sich unsere kaufenswerten Aktien aus dem EURO STOXX 50 Die Liste der Top 30 kaufenswerten Aktien In der nachfolgenden Liste findest du die Top 30 kaufenswerten Aktien. Die Liste basiert auf den Kauflimits unserer über 120.000 Mitglieder, die auf der Suche nach qualitativ hochwertigen und zugleich günstig bewerteten Aktien sind. Ganz oben auf der Liste stehen die Aktien, die laut Kauflimits aktuell kaufenswert sind, weil sich der tatsächliche Aktienkurs unter oder nahe am Mittelwert der hinterlegten Kauflimits bewegt. Als Premium-Mitglied hast du vollen und stets aktuellen Zugriff auf diese inspirierende Liste. Jetzt den ganzen Premium-Artikel auf Aktienfinder.Net lesen.