**Aktuelle Marktentwicklungen: DAX, MDAX und SDAX im Minus, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 im Plus** Die heutigen Marktbewegungen zeigen ein gemischtes Bild an den internationalen Börsen. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.560,12 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,39%. Auch der MDAX und der SDAX befinden sich im negativen Bereich. Der MDAX notiert bei 26.887,59 Punkten und verliert 0,47%, während der SDAX bei 15.051,33 Punkten um 0,69% nachgibt. Im Gegensatz dazu zeigt sich der TecDAX positiv und kann um 0,50% zulegen, womit er aktuell bei 3.457,15 Punkten steht. Auch die US-amerikanischen Indizes präsentieren sich freundlich. Der Dow Jones steigt um 0,22% auf 38.948,91 Punkte, und der S&P 500 legt leicht um 0,08% zu und notiert bei 5.356,57 Punkten. Diese divergierenden Entwicklungen spiegeln die unterschiedlichen Marktbedingungen und Anlegerstimmungen wider, die derzeit die globalen Finanzmärkte prägen. Während die deutschen Indizes überwiegend Verluste hinnehmen müssen, zeigen sich die US-Märkte und der TecDAX widerstandsfähiger und können leichte Gewinne verbuchen.Die Topwerte im DAX waren Infineon Technologies mit einem Anstieg von 3.78%, gefolgt von Covestro mit 2.58% und Commerzbank mit 1.96%.Auf der anderen Seite verzeichneten Zalando einen Rückgang von -2.94%, Daimler Truck Holding von -4.17% und Vonovia von -7.23%.Im MDAX konnten sich HelloFresh mit einem Anstieg von 2.63%, CTS Eventim mit 2.61% und GEA Group mit 1.83% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren United Internet mit -3.53%, LEG Immobilien mit -4.52% und Befesa mit -5.98%.SUESS MicroTec führte im SDAX die Topwerte mit einem Anstieg von 5.16% an, gefolgt von Elmos Semiconductor mit 3.44% und adesso mit 2.12%. Die Flopwerte waren ProSiebenSat.1 Media mit -4.49%, Deutsche Wohnen mit -4.72% und DWS Group mit -16.11%.Im TecDAX konnten sich SUESS MicroTec mit einem Anstieg von 5.16%, Infineon Technologies mit 3.78% und SILTRONIC AG mit 1.68% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren Kontron mit -2.08%, Nemetschek mit -2.94% und United Internet mit -3.53%.Die Topwerte im Dow Jones waren Nike (B) mit einem Anstieg von 2.02%, gefolgt von Travelers Companies mit 1.98% und 3M mit 1.71%. Auf der anderen Seite verzeichneten The Home Depot einen Rückgang von -1.19%, Unitedhealth Group von -1.19% und Walmart von -1.69%.Im S&P 500 konnten sich Air Products & Chemicals mit einem Anstieg von 3.65%, Las Vegas Sands mit 3.00% und Abbott Laboratories mit 2.51% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren Marketaxess Holding mit -3.08%, Newmont Corporation mit -3.93% und Freeport-McMoRan mit -3.94%.