WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag moderat im Minus beendet. Der Leitindex ATX war zunächst im Plus gestartet, drehte aber am Vormittag ins Minus und schloss um 0,36 Prozent tiefer mit 3658,69 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,33 Prozent auf 1834,47 Zähler. Auch die wichtigsten europäischen Indizes gingen tiefer ins Wochenende.

Ein weiterhin robuster Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten versetzte am Nachmittag den Hoffnungen auf baldigere Zinssenkungen in den USA einen Dämpfer. Im Mai wurden in den USA weit mehr Stellen geschaffen als erwartet. Es kamen 272 000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, befragte Volkswirte hatten lediglich mit 185 000 gerechnet nach revidiert 165 000 (bisher: 175 000) im April.