Aktien Osteuropa Schluss Uneinheitlich Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben zum Wochenausklang keinen gemeinsamen Trend gefunden. Kursgewinnen in Budapest und Moskau standen Verluste in Warschau und Prag gegenüber. In Moskau gewann der RTS-Index fast ein Prozent auf 1143 Punkte. …