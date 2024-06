AKTIE IM FOKUS Kursrutsch bei Gamestop - 'Wahnsinn geht in die nächste Runde' Bei Gamestop brauchen Anleger weiterhin extrem starke Nerven. An ihre Vortagesrally konnten die Papiere des Videospielhändlers am Freitag nur zu Handelsbeginn anknüpfen, dann setzten massive Gewinnmitnahmen ein - trotz deutlich reduzierter …