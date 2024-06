Aktien New York Rekorde in Nasdaq 100 und S&P 500 - Jobdaten irritieren kaum Überraschend robuste Arbeitsmarktdaten haben die Anleger am US-Aktienmarkt am Freitag nur kurz verunsichert. Vor allem Technologiewerte zollten zunächst ihrer jüngsten Rekordrally Tribut, die neben dem Boomthema Künstliche Intelligenz (KI) von der …