TORONTO, 7. Juni 2024 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Cboe CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen („DeFi") leistet, freut sich, seine Absicht bekannt zu geben, ein Normalkurs-Emittentengebot („NCIB") zum Rückkauf von Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien") über die Einrichtungen der CBOE Canada Inc. (die „Exchange") und/oder andere kanadische alternative Handelsplattformen zu starten. Die tatsächliche Anzahl der Stammaktien, die im Rahmen des NCIB erworben werden können, und der genaue Zeitplan für diese Käufe werden von dem Unternehmen festgelegt.

Das Unternehmen führt das NCIB durch, weil seine Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass der Marktpreis seiner Stammaktien derzeit und von Zeit zu Zeit möglicherweise nicht den zugrunde liegenden Wert des Geschäfts und der Aussichten des Unternehmens widerspiegelt. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass der Kauf von Stammaktien zum Zwecke der Annullierung in solchen Fällen im besten Interesse der Aktionäre des Unternehmens liegt und eine angemessene Verwendung der vorhandenen Barmittel darstellt. Der aktuelle Bargeldbestand des Unternehmens beläuft sich auf etwa 69,9 Mio. CAD (51 Millionen USD).

Das NCIB wurde vom Board of Directors des Unternehmens genehmigt, von der Börse akzeptiert und wird in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln und Richtlinien der Börse und den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen durchgeführt. Die NCIB beginnt am 10. Juni 2024 und läuft bis zum 9. Juni 2025 oder zu einem früheren Zeitpunkt, wenn die NCIB abgeschlossen ist.

Gemäß den Bedingungen des NCIB kann das Unternehmen, wenn es dies für ratsam hält, seine Stammaktien im Rahmen von Offenmarkttransaktionen über die Einrichtungen der Börse und/oder andere kanadische alternative Handelsplattformen erwerben, wobei der Gesamtbetrag der erworbenen Stammaktien 10 % des öffentlichen Streubesitzes der Stammaktien zum 3. Juni 2024 oder 26.996.392 Stammaktien nicht übersteigen darf. Der Preis, den das Unternehmen für die Stammaktien zahlen wird, ist der zum Zeitpunkt des Kaufs vorherrschende Marktpreis, und alle gekauften Stammaktien werden vom Unternehmen annulliert. Gemäß den Börsenregeln dürfen die täglichen Käufe (außer im Rahmen einer Ausnahme für Blockkäufe) an der Börse im Rahmen des NCIB 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens an der Börse, gemessen vom 1. Dezember 2023 bis zum 31. Mai 2024, nicht überschreiten.