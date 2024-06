Die Artsakh Union veröffentlicht Anzeigen, in denen sie auf die Scheinheiligkeit der aserbaidschanischen „COP des Friedens" angesichts des Völkermords an den Armeniern aufmerksam macht, während Regierungsvertreter mit Experten der Zivilgesellschaft in Bonn zusammenkommen, um die Tagesordnung der COP festzulegen

BONN, Deutschland, 7. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Die Artsakh Union hat eine Werbekampagne gestartet, in der sie Aserbaidschan als Gastgeber der COP29 auffordert, seine angebliche Vision einer „COP des Friedens" durch die Freilassung seiner politischen Gefangenen zu erfüllen. Die Kampagne findet in der Eröffnungswoche der Bonner Klimakonferenz statt, bei der Experten die Agenda für die prestigeträchtigen COP-Sitzungen festlegen, die später in diesem Jahr in Baku stattfinden werden.