Xinhua Silk Road Drachenbootrennen in ostchinesischer Metropole präsentiert „Fast and Furious" nach chinesischem Vorbild BEIJING, 7. Juni 2024 /PRNewswire/ - Als sich 36 chinesische und ausländische Teams am 1. und 2. Juni auf dem Suzhou-Fluss versammelten, präsentierten sie den begeisterten Zuschauern bei einem leidenschaftlichen und rasanten lokalen …