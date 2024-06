VANCOUVER, British Columbia, Kanada / IRW-Press / 7. Juni 2024 - Grounded People Apparel Inc. („Grounded People“ oder das „Unternehmen“) (CSE: SHOE), (OTCQB: GPAIF), (Frankfurt: K1G, WKN: A3DVB1), ein Fair-Trade- und nachhaltiges Schuhunternehmen mit Sitz in Vancouver in der kanadischen Provinz British Columbia, das sich für die Verringerung der schädlichen Auswirkungen der globalen Modebranche auf die Umwelt einsetzt, gibt für das erste Quartal 2024 einen Rekordanstieg bei den Verkaufsaufträgen für Grounded-Schuhe bekannt, und zwar von 6.500 % gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2023. Dieser beispiellose Anstieg der Verkaufsaufträge könnte auf eine zunehmende Verbrauchernachfrage nach den Produkten des Unternehmens hinweisen und spiegelt die erfolgreiche Ausrichtung der Geschäftstätigkeit von Grounded an Trends zu einem stärkeren Umweltbewusstsein und Verbraucherpräferenzen in der globalen Modeindustrie wider.