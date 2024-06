Die CHMP-Empfehlung der EMA stützt sich auf die Ergebnisse einer klinischen Phase-3-Studie (GEMSTONE-302), die signifikante Vorteile für das progressionsfreie Überleben (rogression-Free Survival, PFS) und das Gesamtüberleben (Overall Survival, OS) von Sugemalimab in Kombination mit Chemotherapie als Erstlinienbehandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) belegen.

Neben der jüngsten Partnerschaft mit Ewopharma in Mittelosteuropa und der Schweiz befinden sich mehrere potenzielle Partner in anderen Ländern oder Regionen in intensiven Gesprächen mit CStone über Sugemalimab.

SUZHOU, China, 3. Juni 2024 /PRNewswire/ -- CStone Pharmaceuticals (HKEX: 2616), ein innovationsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von Krebstherapien spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (European Medicines Agency, EMA) eine positive Stellungnahme abgegeben hat, in der er die Zulassung von Sugemalimab in Kombination mit einer Chemotherapie als Erstlinienbehandlung von metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) empfiehlt, einer der größten Krebsindikationen und eine der häufigsten Todesursachen bei Krebs weltweit. Es wird erwartet, dass Sugemalimab der erste monoklonale Anti-PD-L1-Antikörper (mAb) wird, der in Europa sowohl für die Erstlinienbehandlung von Plattenepithelkarzinomen als auch von nicht Plattenepithelkarzinomen des NSCLC zugelassen wird, unabhängig von der PD-L1-Expression, was CStone auch zum ersten biopharmazeutischen Unternehmen in China macht, das potenziell einen einheimischen Anti-PD-L1-MAb auf die Märkte außerhalb Chinas bringen kann.