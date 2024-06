Kupfer bricht ein - Preisdebakel findet Fortsetzung

Der Wochenausklang hätte aus bullischer Sicht nicht viel schlechter laufen können. Sah es in den letzten Handelstagen noch nach einer Stabilisierung des Kupferpreises oberhalb von 4,5 US-Dollar je lb aus, wendete sich das Blatt mit der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes. Der US-Arbeitsmarkt präsentierte sich einmal mehr in überaus robuster Verfassung. So fiel die Zahl der neugeschaffenen Stellen exLandwirtschaft im Mai deutlich höher aus, als erwartet. Die Entwicklung der Stundenlöhne, ein wichtiger Inflationsindikator, fiel ebenfalls stärker aus, als es im Vorfeld prognostiziert. Im Ergebnis scheinen kurzfristige Zinssenkungen in den USA unwahrscheinlicher denn je zu sein. Die Märkte reagierten entsprechend. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen schnellten nach oben. Der US-Dollar bekam Oberwasser. Der wichtige US-Dollar-Index legte deutlich zu. Die Auswirkungen auf Gold, Silber und Kupfer waren verheerend.

Kupfer unterschreitet wichtige Unterstützung